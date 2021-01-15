البطاطا والنشا لتبييض الوجه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 08:03 صباحا

إذا كنت تبحثين عن طرق طبيعية للتخلص من الخلايا الميتة وتفتيح بشرتك، فلا بد من اختيار وصفات طبيعية تحتوي على النشا.

والنشا من أقوى المواد الطبيعية التي تعمل على توحيد وتفتيح لون البشرة، حسب «فستاني».

وإليك خلطة طبيعية لتبييض الوجه من البطاطا والنشا.

لمكونات
- ملعقة صغيرة نشا.
- ملعقة صغيرة حليب بودرة.
- شريحة بطاطا مهروسة أو يمكنك الاكتفاء بغلي البطاطا.

خطوات التطبيق
١- قومي بخلط المكونات معا وطبقيها على بشرتك لمدة ١٥ دقيقة، ويفضل أن يكون الخليط دافئا قليلا.
٢- بعد جفاف القناع على بشرتك، قومي بغسله بالماء الدافئ، وضعي ماء الورد لغلق مسام بشرتك.
٣- إن كانت بشرتك دهنية، فيفضل إضافة قطرتين من عصير الليمون إلى الخليط.

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