أقنعة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف

بعيدا عن المواد الكيماوية، هناك العديد من الخلطات الطبيعية، التي تساعد في تكثيف الشعر الخفيف وتعزيز نموّه.
وينصح الخبراء بأن تستخدميها مرّة إلى ثلاث مرّات في الأسبوع، لتحصلي على النتيجة المرجوّة، حسب «جمالك».
قناع إكليل الجبل: انقعي 3 ملاعق من أوراق إكليل الجبل الطازج أو المجفف في كوب من الماء المغلي. حين يبرد الماء صفّيه ودلّكي الخليط الذي حصلتِ عليه على فروة رأسكِ وكامل شعركِ.
قناع زيت القرفة: ضعي زيت القرفة على فروة رأسكِ بدءًا من الجانبين مع التدليك بأصابعكِ بلطف، واتركيه لمدة 20 دقيقة. قومي بعمل قناع زيت القرفة لشعركِ 3 مرات في الأسبوع وستلاحظين تغيرات سريعة للغاية في قوة خصلاته ومقاومته للتساقط.
قناع التمر: قومي بخلط مسحوق نواة التمر مع زيت الزيتون ومدّي الخليط على الشعر، أو اخلطي ملعقة من نواة التمر المطحون مع ملعقة من المحلب المطحون ونصف كوب من الماء. ادهني شعركِ بالخلطة جيدا ثم اغسليه بعد 3 ساعات بالمياه والشامبو. هذه الخلطة من التمر تحمي فروة الرأس من الإفرازات الدهنية وتسهم في تكثيف شعرك.