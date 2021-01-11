نصائح لمكياج مشرق شتاءً

(أرشيفية: الإنترنت)

أثناء فصل الشتاء تصاب البشرة بالجفاف والشحوب، نظرًا للأجواء الباردة التي تؤثر عليها سلبًا بالتأكيد.

إليكِ بعض الخطوات البسيطة التي ستغيِّر مظهر المكياج في الشتاء على بشرتكِ تمامًا، حسب «فستاني».

تهيئة البشرة أولًا

قبل وضع المكياج بالصباح أو المساء، عليكِ تهيئة بشرتكِ أولًا. لذا ابدئي بتنظيفها جيدًا للتأكد من أنها خالية من الزيوت والشوائب التي قد تسد المسام، وتؤثر على نعومة ملمس بشرتكِ. بعد تنظيف البشرة، يمكنكِ وضع ماسك لترطيب البشرة. ثم احرصي على وضع كمية صغيرة من مرطب البشرة قبل وضع كريم الأساس بعشر دقائق.

كريم الأساس الأنسب

خلال فصل الصيف، تميل أغلبنا إلى استخدام كريم أساس أو «بي بي» كريم بدرجة أغمق قليلًا للوصول إلى بعض السمرة أو التان. ولكن القيام بذلك في فصل الشتاء سينتهي بكِ إلى لون برتقالي وسيظهر الفرق الواضح بين لوني وجهكِ ورقبتكِ. لذلك من الأفضل اختيار كريم أساس يتماشى تمامًا مع لون بشرتكِ في الشتاء.

استخدمي أحمر خدود بدرجات الخوخي والوردي

من الأفضل أن تستبدلي أحمر الخدود البرونزي الذي اعتدي على استخدامه في الصيف، للحصول على تان جذاب، بدرجات الخوخ والوردي.، التي ستعطيكِ إطلالة طبيعية ودافئة وغير مبالغ فيها. وستجعل مظهر بشرتكِ يتناسب كثيرًا مع الأجواء الباردة.

تحديد الحواجب

مظهر الحواجب يؤثر على شكل مكياجكِ بالكامل. لذا لابد من الاهتمام بها دومًا. ويمكن دهنها بزيت طبيعي قبل النوم، مثل زيت الخروع، ليساعد على زياد كثافة شعر الحواجب.

تجنبي أيضًا عمل تاتو الحواجب لأن ذلك يتسبب في إضعافها ومنع نموها من جديد لمدة قد تزيد على ستة أشهر. ننصحكِ أيضًا عند وضع مكياج الشتاء، بملء فراغات الحاجب بقلم تحديد أو بودرة حواجب تأتي بنفس لون شعركِ، فإنه سيساعدكِ على الحصول على اللوك الطبيعي لحواجبكِ سريعًا.

شفاه قوية وعيون ناعمة

إذا كنتِ تخططين لتطبيق أحمر شفاه بلون داكن، احتفظي بمكياج عيون طبيعي للحصول على إطلالة شتوية دافئة وساحرة. هذا اللوك من أنسب الإطلالات لخروجات الشتاء المسائية والصباحية أيضًا. أيضًا يمكنكِ استخدام درجات النود الداكن في أحمر الشفاه.

قليل من الهايلايتر

أيضًا سيكون من الرائع إذا أضفتي على وجهتكِ لمسة من البريق والتوهج. فكل ما عليكِ فعله هو وضع الهايلايتر اللازم عند منطقة عظام الخدين والأنف. وتأكدى أن هذا سيجعل اللوك الكامل للمكياج مميزًا للغاية. فقط احرصي على ألا تضعي كمية كبيرة منه.

(أرشيفية: الإنترنت)