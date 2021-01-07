طريقة للتغلب على تدلي الجفون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 02:00 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تدلي الجفن العلوي يعد مشكلة جمالية تؤرق بعض النساء؛ حيث إنه يجعل المرأة تبدو أكبر سنًا من ناحية، كما أنه يجعل العين تبدو أصغر حجمًا من ناحية أخرى، ما يُفقد العين جمالها وسحرها.

وأوضحت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أنه يمكن إخفاء تدلي الجفن العلوي بحيلة مكياج بسيطة تقوم على فكرة المزج بين ظلال الجفون الفاتحة والداكنة، كي تبدو العين أكبر حجمًا، وفق موقع «24».

وفي البداية يتم وضع ظلال جفون فاتحة اللون على الجفن العلوي بأكمله وبقدر متساو من أسفل إلى أعلى. وفي الخطوة الثانية يتم وضع ظلال جفون داكنة اللون على طيّة الجفن وصولًا إلى قوس الجفن.

وبعد ذلك، يتم مسح الحدود البارزة الفاصلة بين اللونين بعض الشيء بواسطة فرشاة.

وبهذه الطريقة يتم توسيع زاوية العين، ومن ثم تبدو العين أكبر حجمًا وأكثر إشراقًا.

ومَن ترغب في حل المشكلة جذريا، فيمكنها اللجوء إلى الجراحة؛ حيث يتم شد الجفن العلوي المتدلي من خلال استئصال الأجزاء الزائدة من الجلد، مع إعادة تشكيل العضلات الدائرية بالعين وكذلك الأكياس الدهنية الموجودة فوق الجفون، كي تبدو العين أكثر شبابا وإشراقًا.

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