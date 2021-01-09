تخلصي من فراغات الشعر بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 02:59 مساء

فراغات الشعر واحدة من المشكلات الشائعة، التي يعاني عدد كبير من النساء، وهناك العديد من الطرق والوصفات التي تساهم في تقوية الشعر ومساعدته على الحد من هذه المشكلة، اليوم نقدم إليكِ خلطة الزنجبيل وزيت الزيتون للتخلص من هذه المشكلة تماما تعرفي معنا على طريقة التطبيق وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
يحتوي الزنجبيل على مركبات تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس وتساعد على تجديد بصيلات الشعر.
- ابدئي برش كمية من جذور الزنجبيل الطازجة ما يعادل 1-2 إنش.
- انقعي الزنجبيل في زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا لبضع دقائق.
- طبقي الزنجبيل على فروة الرأس مع التدليك لمدة 2-3 دقائق.
- اتركيه على شعرك 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو.
- كرري العملية مرتين في الأسبوع لمدة أسبوعبن، وستلاحظين الفرق.
 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» يغلق حساب ترامب
دولى
رئاسة ترامب تترنح وسط دعوات لاستقالته أو عزله
دولى
شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
سريلانكا تصر على إحراق جثامين المتوفين بـ«كوفيد-19» ولا سيما المسلمين
دولى
برنامج «فلوسنا» | هل مماطلة من «المركزي» أم أسباب أخرى لتراجع قيمة الدينار
فيديو
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة
ليبيا
قرعة وتأجيل.. تعرف على مواجهات أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
البعثة الأممية ترحب بأول 4 انتخابات للمجالس البلدية في العام 2021
ليبيا
تمرد أم انقلاب؟.. تفاصيل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
دولى
وليامز تؤكد «الحاجة الملحة» للإسراع في توحيد السلطة التنفيذية والخروج من ...
ليبيا
«مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع انخفاض الاستثمار وارتفاع الأسعار ويقترح حزمة ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقنيات للتنفس من أجل نوم هادئ