زيت الأرجان لشعر رطب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 01:28 مساء

من مميزات زيت الأرجان أنه يساعد على ترطيب الشعر بشكل عميق، إذ إنه مليء بالأحماض الدهنية، خصوصا حمض الأوليك وحمض اللينوليك، اللذين يعملان على الحفاظ على رطوبة الشعر لأطول فترة ممكنة.

كما أنه غني بفيتامين «هـ»، الذي يوفر طبقة دهنية لشعرك وفروة رأسك، التي قد تساعد في منع الجفاف وزيادة لمعان الشعر، حسب «فستاني».

وإليك قناع زيت الأرجان مع العسل وزيت الزيتون:
اخلطي ١ ملعقة كبيرة من زيت الأرجان مع نفس الكمية من العسل الأبيض مع ٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون، جيدا في وعاء نظيف.
أضيفي إلى الخليط السابق بضع قطرات من أي زيت عطري تفضلينه.
ضعي الخليط السابق على نار هادئة لعدة ثوان، حتى يمتزج الخليط جيدا.
طبقي الخليط السابق على شعرك لمدة ٣٠ دقيقة.
بعد مرور الوقت المحدد، اغسلي شعرك جيدًا كالمعتاد باستخدام الشامبو.
كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

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