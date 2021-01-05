طرق طبيعية وجراحية للتخلص من ترهل الجفون

من بين المشاكل الكثيرة التي يمكن أن تعاني منها هي الجفون المترهلة، وهذا ما يجعلك تبدين أكبر سناً، لذلك نقدم لك بعض الطرق المفيدة لشد الجفون طبيعياً وجراحياً تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «أنوثة».

ما هي طرق شد الجفون طبيعياً؟

- الطريقة الأولى هي تمارين الجفون، والمقصود بها هو الضغط بالإصبع على عظمة الجفن مع رفع الحاجب إلى الأعلى، وتحريك الجفن بانتظام لمدة 10 دقائق، 3 مرّات في الأسبوع.

- الطريقة الثانية هي استعمال الزيوت الطبيعية التي تعزّز شباب البشرة وتحميها من الشيخوخة. ومن بين هذه الزيوت التي تعتبر مفيدة، هناك زيت الخروع وجوز الهند.

ما هي طرق شد الجفن جراحياً؟

- تعتبر عملية رأب الجفن إحدى الطرق الجراحية المتبعة لشد الجفون واستعادة شبابها. وتقوم هذه العملية على إزالة الترهلات التي تظهر على الجفنين العلوي والسفلي، وبالتالي تعيد الشباب للجلد. كما تتوفر بعض الطرق غير الجراحية لمعالجة ترهل الجفون، ومنها حقن الفيلر والخيوط الجراحية والليزر.

نصائح مهمة للوقاية من ترهّل الجفون

- تتأثر الجفون بالعوامل الخارجية إلى حد كبير حيث تتعرّض لها باستمرار، لذا من المهم اتباع النصائح التالية:

- ارتداء النظارات الشمسية باستمرار حتى في أيام الشتاء لحماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية.

- الإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي الذي يؤثر أيضاً على العينين.

- التأكد من إزالة المكياج في نهاية اليوم وتنظيف العينين بشكل صحيح.

- تطبيق الكمادات الباردة على العينين للتخفيف من تعبهما ومحاربة التجاعيد.