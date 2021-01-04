الحمص والقشدة لتفتيح البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 02:57 مساء

نقدم إليكٍ طرقا طبيعية فعّالة تساعدكِ على تبييض البشرة وتعزيز جاذبيتها لتظهري ببشرة بيضاء نضرة تعرفي معنا على هذه الخلطات وفقا لموقع «جمالك».

الحمص المطحون مع الليمون
- من أفضل الخلطات الطبيعية التي يمكنك اعتمادها لتفتيح البشرة السمراء هي قناع الحمص المطحون مع الليمون.
ولتحضيره تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من الحمص المطحون، ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- اخلطي جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى يصبح الخليط متجانساً، ولا تنسي تنظيف بشرتكِ بالماء الدافئ والصابون وتجفيفها جيداً. بعدها طبّقي الخليط على بشرتكِ واتركيه حتى يجف وأخيرا اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.

القشدة والحليب
- تحتاجين إلى ملعقتين كبيرتين من القشطة، وملعقة كبيرة من حليب البودرة، وملعقة صغيرة ماء ورد، وملعقة كبيرة نشا، وملعقة كبيرة من الطحين. اخلطي كل هذه المقادير ووضعيها بالثلاجة حتى تبرد. وبعدما تبرد ضعيها على وجهك لمدة ربع ساعة ثم أغسليه.

دقيق الأرز والحليب
- دقيق الأرز غني بفيتامين «ب» الذي يُعزز إنتاج خلايا جديدة ويساعد على تبييض البشرة. لذا ما عليكِ إلا إحضار القليل من الأرز والحليب. ثم اطحني الأرز ليتحول إلى مسحوق ناعم، واخلطي الخليط مع الحليب السائل للحصول على خليط متماسك. ضعيه على بشرتك لمدة 20-30 دقيقة، ثم اغسلي وجهكِ بالماء.

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