أخطاء عليك تفاديها في الشتاء للحفاظ على بشرتك

في الشتاء، تواجه البشرة الكثير من المشاكل أبرزها الجفاف ما ينتج عنه الحكّة والتقشّر الجلديّ، بالإضافة إلى التحسس السريع على المؤثرات الخارجية. ولتفادي ذلك، سنكشف لكِ عن أخطاء العناية بالبشرة في الشتاء لكي تتفاديها تماماً، وذلك وفقا لموقع «أنوثة»..

الحمام الساخن

- إن كنتِ تفضلين الاستحمام بالماء الساخن جداً في فصل الشتاء، فلا بد من التوقف عن هذه العادة. لأنكِ بهذه الخطوة تكونين قد ترتكبين خطأ كبيرا بحق بشرتك فالحمام الساخن سيجعل بشرتكِ حتماً أكثر جفافاً بسبب تجريدها من الزيوت. كما نذكر أنه في فصل الشتاء تكون البشرة بالأصل معرضة للجفاف. لذلك، ننصحكِ بأخذ حمام عبر استخدام المياه الدافئة أو متوسطة الحرارة، كما لا تهملي ترطيب بشرتك بعد الانتهاء من الاستحمام لكي تحافظي على رطوبتها.

استخدام المستحضرات نفسها في كلّ الفصول

- لا شك أن طريقة الاهتمام بالبشرة تختلف بين الفصول. ومن أخطاء العناية بالبشرة في الشتاء، استخدام المستحضرات نفسها رغم تبدّل الظروف المناخية. لذا ننصحك باستبدال المنظف اللطيف الذي اعتدتِ استخدامه في فصل الصيف بمنظّف أساسه زيتي خلال الشتاء، ما يساعد في الحفاظ على رطوبة بشرتك (الا اذا كانت بشرتكِ دهنية). أما فيما يخصّ مقشرات البشرة فمن الأفضل الاتجاه نحو الأنواع اللطيفة على الجلد لتفادي التقشّر والجفاف. فيما تحتاجين الى كريم مرطب اكثر كثافة من فصل الصيف مثلاً بما يتناسب مع الطقس والبرد.

إهمال الواقي الشمسي

- أشعة الشمس لا تكون قوية في الشتاء كما الصيف لكن لا يجب أبداً تجاهل وضع واقي الشمس خلال فصل الشتاء لكي تحاربي ظهور البقع الداكنة في البشرة وبالتالي الشيخوخة. وفي حال كنتِ تنسين غالباً تطبيق الكريم الواقي من الشمس، يمكن في الشتاء تحديداً أن تختاري الكريم المرطب النهاري فيه حماية من الأشعة ما فوق البنفسجية، حيث يكون مدوناً عليه عامل الوقاية (SPF). وبذلك تدمجين خطوتين في خطوة واحدة.