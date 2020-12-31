زبدة الشيا لتأخير شيخوخة البشرة ولمعان الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 12:39 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تعتبر زبدة الشيا بمثابة سر الجمال للبشرة والشعر، حيث إنها تساعد على التمتع ببشرة نضرة وشعر جذاب.

وأوضحت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن زبدة الشيا تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم فهي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة، كما أنها تتمتع بتأثير مثبط للالتهابات، ما يجعلها مناسبة للبشرة الحساسة، وفق «24».

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل زبدة الشيا على ترطيب البشرة وتساعد على تجديد الخلايا، مما يمنح البشرة ملمسًا مخمليًّا ومظهرًا يشع شبابًا وحيوية. وتمتاز بأنها لا تتسبب في انسداد المسام، ما يجعلها مناسبة للبشرة غير النقية.

ونظرا لأنها تترك طبقة خفيفة على البشرة، لذا يفضل استخدامها كمستحضر للعناية الليلية. ويراعى وضعها على البشرة مباشرة بعد التنظيف.

وتمتاز أيضًا بغناها بالأحماض الدهنية غير المشبعة، ومن ثم فهي تساعد على ترطيب الشعر الجاف وتمنحه لمعانا ساحرا يأسر الألباب. كما تدخل ضمن مكونات الشامبو والبلسم لترطيب فروة الرأس الجافة.

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