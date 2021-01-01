بوتوكس طبيعي لشعرك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 12:05 مساء

بوتوكس الشعر هو من العلاجات الفعالة، حيث يساعد على استعادة الشعر لمعانه، كما يساهم في إصلاح الأطراف التالفة فيه. وغالبًا ما يتم هذا العلاج في صالونات التجميل، إلا أن صنع خلطة بوتوكس طبيعية للشعر ليس صعبًا، ولن يأخذ الكثير من وقتكِ فيما النتيجة مبهرة، لذلك نقدم لكِ طرقًا طبيعة لتحضير بوتوكس العناية بشعرك وفقًا لموقع «أنوثة».

الموز والبيض والعسل
- ما تحتاجينه لتحضير هذه الخلطة هو حبة من الموز، وبيضة وملعقة كبيرة مع العسل. وقبل تطبيقها، لا بد من تنظيف الشعر جيدًا، ثم اتبعي هذه الطرق:
- قشري حبة الموز وقطعيها ثم ضعيها في الخلاط، بعدها أضيفي البيضة النية والعسل.
- إخفقي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج خالٍ من التكتلات.
- طبقي المزيج على خصلات شعركِ بواسطة فرشاة صبغ الشعر. لكن احرصي على عدم ملامسته فروة رأسكِ واتركي المزيج على شعركِ لمدة 30 دقيقة.
- اغسلي شعركِ بالشامبو المناسب له، واحرصي ألا يكون الماء ساخنًا.

زيت الزيتون والجيلاتين
- أحضري نصف كوب من الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
ضعي الماء الدافئ في وعاء، ثم أضيفي إليه الجيلاتين وزيت الزيتون، وامزجي المكونات بشكل جيد حتى تحصلى على مزيج يشبه الكريم.
- بعد غسل شعركِ وتسريحه، وبعد أن يجف بطريقة جزئية، طبقي المزيج عليه واتركيه لمدة 15 دقيقة.
- اغسلي شعركِ بالشامبو المناسب له بالماء الفاتر.

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