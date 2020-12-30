اصنعي الكونسيلر في المنزل بأقل التكاليف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 02:50 مساء

الكونسيلر من مستحضرات المكياج التي لا يمكن الاستغناء عنها أبدا، لأنّه يعمل على تغطية الهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين، كما يوحّد لون البشرة ويساعد على إخفاء العيوب.

لذلك نقدم إليك طريقة صنعه منزليا بأقل التكاليف وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق:
- ملعقتان كبيرتان من الكريم المرطب الذي تستخدمينه لبشرتكِ.
- ملعقتان كبيرتان من بودرة الوجه الفاتحة.
- ملعقة كبيرة من البلاشر المات الذي يليق بلون بشرة وجهك.

طريقة الصنع:
- ضعي الكريم المرطب في علبة صغيرة فارغة ونظيفة موجودة عندك، ومن ثمّ أضيفي بودرة الوجه.
- قومي بمزج المستحضرات جيدا من خلال عود خشبي نظيف أو ملعقة صغيرة، بعدها يمكنك وضع كمية البلاشر المات.
- عليك الاستمرار بالمزج حتى تتأكدي من أن الكونسيلر أصبح باللون الذي تريدينه والتركيبة اللينة، واحرصي على عدم جعله سائلا. وفي حال كنت تريدين جعله أفتح عليك إضافة القليل من البودرة الفاتحة، أمّا إذا كنت تريدين أن يكون بدرجة أغمق من بشرتك فزيدي من البلاشر. وللتأكد من أنّ لون الكونسيلر يناسب بشرة وجهك اعمدي على تجربته إمّا على الوجه بشكلٍ مباشر، أو من خلال وضع القليل من المزيج على يدك.
- بعد الانتهاء من هذه الخطوات يمكنك الآن استخدام الكونسيلر على المنطقة الموجودة حول العينين.

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