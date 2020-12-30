عالم الموضة والأزياء يفقد بيير كاردان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 10:05 صباحا
المصمم الفرنسي بيار كاردان في متجره في باريس في 27 يونيو 2019 (أ ف ب)

أعلنت العائلة وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيير كاردان، أحد الأسماء الطليعية في عالم الألبسة الجاهزة، عن 98 عاما.

وفارق المصمم المولود لمهاجرين إيطاليين ورجل الأعمال المعروف عالميا، الحياة صباح الثلاثاء في المستشفى الأميركي في منطقة نويي غرب العاصمة الفرنسية، حسب «فرانس برس».

وكتبت أسرته في بيان: «إنه يوم حزين للغاية لعائلتنا جميعا، بيير كاردان رحل. لقد عبر المصمم الكبير القرن تاركا لفرنسا والعالم إرثا فنيا فريدا لم يقتصر على الموضة».

وأضافت العائلة: «جميعنا فخورون بطموحه العنيد والجرأة التي أظهرها طوال حياته. لقد كان رجلا معاصرا متعدد المواهب وصاحب طاقة لا تنضب، وقد نجح في وقت مبكر جدا في التماشي مع موجات عولمة الأصول والتبادلات».

وسبق بيير كاردان كثيرين في فتح «زاوية» لتصاميمه داخل متجر كبير وتقديم عروض أزياء رجالية. كما اعتمد على نطاق واسع نظاما للتراخيص كان يوفر له قدرة على الانتشار في أنحاء العالم، واضعا اسمه على منتجات متنوعة تشمل ربطات العنق والسجائر والعطور والمياه المعدنية.

كما أظهر المصمم الفرنسي قدرات استشرافية، إذ كان من أوائل المتجهين شرقا نحو آسيا، حيث كان يحظى بشهرة كبيرة. وهو قصد سنة 1957 اليابان في أوج مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية، كذلك نظّم عروض أزياء في الصين بدءا من 1979.

وأضافت العائلة في بيانها: «بيير كاردان المولود في إيطاليا، لم ينس يومًا أصله، حاملا في الوقت عينه لفرنسا حبًّا غير مشروط».

وتوقفت العائلة عند «التكريس الأسمى» في مسيرته من خلال كونه «أول مصمم أزياء يدخل أكاديمية الفنون الجميلة، بعدما انتزع تقديرا للموضة بوصفها فنًّا قائما بذاته... ويشهد على ذلك اليوم سيف الأكاديمية الممنوح له والذي صمّمه بنفسه وحفر عليه رموز نجاحه».

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