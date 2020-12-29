كل ما عليك معرفته عن الميزوثيرابي

علاج الميزوثيرابي للبشرة أصبح خلال السنوات القليلة الماضية من أكثر العلاجات المطلوبة والموثوقة للحصول على اطلالة مشرقة خالية من الشوائب. ويقوم هذا العلاج على حقن البشرة بالفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن وتحديداً داخل الطبقة الوسطى للجلد. لذلك نقدم إليكِ بعض المعلومات الهام معرفتها عن الميزوثيرابي وفقا لموقع «أنوثة».

فوائد الميزوثيرابي للبشرة

- تساعد هذه التقنية على تجديد شباب الوجه بطريقة غير جراحية، وإعادة الحيوية لها، وذلك عبر حقن البشرة بالعناصر التي تحافظ على شبابها.

- الميزوثيرابي يحفّز إنتاج الكولاجين بشكل كبير، ما يعيد لبشرتك النضارة والليونة. وبالتالي فإنّه من العلاجات التي يمكن الاعتماد عليها لتأخير ظهور علامات التقدّم بالسنّ أو التخفيف من حدّتها في حال كانت ظهرت على البشرة.

- للتخلّص من التصبغات والبقع الداكنة في البشرة يمكنكِ أيضاً الاعتماد على الميزوثيرابي، الذي يوحد لون البشرة ويخفف كثيراً من التصبغات.

- في حال كانت مسام وجهكِ واسعة ما يسيء إلى إطلالتكِ، فإنّ الميزوثيرابي من التقنيات التي يمكن الاعتماد عليها أيضاً لتضييق المسام وتحسين مظهرها.

- الميزوثيرابي مفيدة ايضاً من ناحية علاج نحافة الوجه الزائدة، وذلك لأنه يمكن حقن الوجه بالعناصر التي تساعد على امتلائه خصوصاً إذا كنتِ تريدين التركيز على مناطق معينة دون غيرها.

طريقة الحقن

هذه التقنية ليست عملية جراحية، لكن خلالها يعطي الطبيب تخديراً موضعياً لسطح الجلد، لمنع الألم. بعد ذلك يبدأ الطبيب باستخدام إبرة ضيقة قصيرة ويحقنها في منتصف الجلد. وتتم عملية الحقن على عمق 1-4 مم حسب الحالة والعمق، في المكان المنوي معالجته.



وما يميز الميزوثيرابي هو عدم تسببه في أي آثار جانبية مقلقة لبشرتكِ، ما عدا بعض المضاعفات الموقتة بعد العلاج مباشرةً، والتي تزول بعد 48 ساعة من العلاج فقط.

مضاعفات موقتة للميزوثيرابي

- كما ذكرنا أن الآثار الجانبية في تقنية الميزوثيرابي للبشرة محدودة، لكن يمكن أن يكون هناك بعض الآثار التي نكشفها لكِ لك تكوني على دراية بكلّ التفاصيل:

- الالتهابات الجلدية والتورم.

- تصبغ في موقع الحقن في الوجه.

- كدمات في موقع الحقن.

- تشوه في مكان الحقن لفترة صغيرة.

هذه الآثار تزول بعد وقت قصير لكي تستمتعي بالنتيجة الرائعة التي يعطيها الميزوثيرابي للبشرة وفاعليته في علاج مشاكلها.