الموز والليمون لترطيب شعرك ولمعانه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 ديسمبر 2020, 03:52 مساء

جفاف الشعر مشكلة تعانيها الكثير من السيدات، خاصة في بداية تغير الفصول، لذلك نقدِّم لكِ أقنعة منزلية من مواد طبيعية سهلة التطبيق لتستخدميها وتعيدي لشعركِ ترطيبه ولمعانه في وقت قليل. تعرفي معنا على هذه الأقنعة وفقًا لموقع «جمالك».

قناع عصير الليمون والحليب
- العناصر الطبيعية الموجودة في عصير الليمون من شأنها أن تغذي الخصلات وأن تعيد له صحته وحيويته المفقودة. ضعي موزة مع ملعقتين من الحليب مع القليل من ماء الورد وعصير الليمون في الخلاط الكهربائي. طبقي المزيج على شعركِ واتركيه لساعة من الوقت ثم اغسليه. كرري هذه الخطوة مرة أو مرتين في الأسبوع.

زبدة الشيا
- يساعد الفيتامينان «أ» و«هـ» الموجودان في زبدة الشيا على ترطيب وتغذية الشعر من الجذور وتحتوي زبدة الشيا على عامل الوقاية من الشمس SPF التي تحمي شعركِ من أضرار أشعة الشمس ما فوق البنفسجية. اخلطي 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا مع ربع كوب من لبن الزبادي. أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت إكليل الجبل وزيت الزيتون مع نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح. بعد خلط المكونات جيدًا، أضيفي ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. ادهني شعركِ بالخلطة ودلكي فروة الرأس جيدًا بحركات دائرية. اتركي الخلطة على الشعر لمدة نصف ساعة ثم اغسلي الشعر جيدًا.

الموز والزيوت
- اخلطي موزة مع قشرها مع ملعقة من زيت الزيتون وأضيفي ملعقة من زيت اللوز في الخلاط الكهربائي. وزعي الخليط على شعرك وغطي شعرك بمنشفة ساخنة، واتركيه لمدة نصف ساعة تقريبًا، ثم اشطفيه بالماء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابات في انفجار قوي وسط ناشفيل الأميركية (فيديو)
دولى
«فاغنر» تفرض النفوذ الروسي في انتخابات إفريقيا الوسطى
دولى
لبنان يسجل أول إصابة بسلالة «كورونا» الجديدة
عربى
العدد 266 من جريدة «الوسط»: ضبابية المشهد الليبي.. وجدل جديد حول قضية لوكيربي
ليبيا
السيطرة على حريق بمحطة كهرباء في عين زارة
ليبيا
ليبيا تحتفل بالذكرى 69 للاستقلال
ليبيا
بالفيديو: «سكودا» تستعد لطرح سيارتها الجديدة (فيديو)
سيارات
في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي يدعو لـ«العفو» و«وقف التدخلات الخارجية»
ليبيا
بعد فوز «شباب الفرسان» على الجزائر.. تعرف على ترتيب المنتخبات في بطولة شمال ...
رياضة محلية
ضبط سارق شقيقته في طرابلس: سطا على 43 ألف دولار ومشغولات ذهبية
ليبيا
القبلاوي: اتفاق مع مالطا على منح تأشيرات «شنغن» للمواطنين الليبيين نهاية يناير ...
ليبيا
واشنطن تتهم عنصرا سابقا في الاستخبارات الليبية بالمشاركة في اعتداء لوكربي في ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعشاب تعوض نقص الفيتامينات في جسمك