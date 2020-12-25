الموز والليمون لترطيب شعرك ولمعانه

جفاف الشعر مشكلة تعانيها الكثير من السيدات، خاصة في بداية تغير الفصول، لذلك نقدِّم لكِ أقنعة منزلية من مواد طبيعية سهلة التطبيق لتستخدميها وتعيدي لشعركِ ترطيبه ولمعانه في وقت قليل. تعرفي معنا على هذه الأقنعة وفقًا لموقع «جمالك».