علاج حبوب الوجه بالأسبرين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 03:10 مساء

يبدأ علاج حبوب الوجه من الاهتمام بنظافته، لذا قبل اتباع أي من خلطات الوجه للتخلص من البثور سريعاً، تأكدي من غسل وجهك بالماء والصابون الطبي وتجفيفه بمنديل ورقي.
وإليك وصفة لعلاج حبوب الوجه بالأسبرين، حسب «فستاني».

يعد الأسبرين من المواد الفعالة رخيصة الثمن التي تقلل الحبوب لأنه من مضادات اللالتهاب القوية. والتي ننصحك باستخدامها من أجل علاج حبوب الوجه بطريقة سريعة وسهلة للغاية.

الخطوات
فتتي قرص الأسبرين واخلطيه مع كمية من الماء تكفي للحصول على عجين.

 ضعي الخليط على الحبوب لمدة نصف ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء.

 كرري كل ست ساعات وسترين الفرق بنفسك.

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