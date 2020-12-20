مجموعة جديدة لمصمم الأزياء الليبي أمجد خليل

المجموعة من المقرر طرحها قريبا (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق مصمم الأزياء الليبي أمجد خليل مجموعته الجديدة «هوت كوتور» لعروس موسم خريف وشتاء 2020-2021 وحملت اسم «الحلم» من دار «AK» للأزياء.

تتكون المجموعة من ثماني قطع فساتين زفاف، واستخدم المصمم في المجموعة قصات كلاسيكية وأقمشة ناعمة بعيدة كل البعد عن الشك والتطريز، لكي يخاطب العروس التي تبحث عن النعومة والكلاسيكية، فاعتمد على الأقمشة الانسيابية متل الأورقانزر والتول الحريري والفرينش ليس بقصات كلاسيكية وفينتاج.

استوحى أمجد المجموعة من «الفتاة الحالمة» بفرحة العمر والحياة الجديدة والعروس المختلفة بالبساطة التي شكّلت القاسم المشترك بين كل القطع، وأراد المصمم من خلال هذه المجموعة أن يحقق أحلام العديد من الفتيات الحالمات بفستان زفاف مميز ومختلف.

ويقوم مصمم الأزياء الليبي بالترويج للمجموعة خلال الأيام المقبلة بعدما عرقلته جائحة «كورونا» عن إنجاز المجموعة في الوقت المحدد لها.

المجموعة من المقرر طرحها قريبا (خاص لـ بوابة الوسط)