زيت الزيتون لحماية الشفاه من الجفاف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 03:13 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير مرطب شفاه صحي منزلي من زيت الزيتون وجوز الهند وحضِّريه بنفسكِ لحماية شفاهكِ من الجفاف، وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات
- ملعقة من شمع العسل.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من زيت جوز الهند.
- كبسولة من فيتامين «أ».

طريقة التحضير
- امزجي شمع العسل مع زيت جوز الهند في وعاء ضيق، ثم ضعيه بدوره في قدرٍ من الماء المغلي حتى يذوب المكوَّنان.
- بعد ذوبان المكونات، ارفعيها عن النار وأضيفي زيت الزيتون والفيتامين «E»، وامزجيه جيداً.
- بعد الانتهاء، ضعي المزيج في وعاء مناسب لاستخدامه كمرطب شفاه، وضعيه في الثلاجة لتسريع عملية تبريده.
- يمكنك إضافة قطرات من زيت النعنع أو زيت البرتقال لمنح المرطب رائحة وطعما جميلين. ولكن احرصي على اختيار الزيوت الخالية من المكوِّنات غير الطبيعية.
- ولتلوين مرطب الشفاه المصنوع منزليا، يمكنكِ إضافة قليل من أحمر الشفاه إلى الخليط وامزجيها جيدا.

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