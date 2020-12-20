زيت الزيتون لحماية الشفاه من الجفاف

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير مرطب شفاه صحي منزلي من زيت الزيتون وجوز الهند وحضِّريه بنفسكِ لحماية شفاهكِ من الجفاف، وفقًا لموقع «أنوثة».
المكونات
- ملعقة من شمع العسل.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من زيت جوز الهند.
- كبسولة من فيتامين «أ».
طريقة التحضير
- امزجي شمع العسل مع زيت جوز الهند في وعاء ضيق، ثم ضعيه بدوره في قدرٍ من الماء المغلي حتى يذوب المكوَّنان.
- بعد ذوبان المكونات، ارفعيها عن النار وأضيفي زيت الزيتون والفيتامين «E»، وامزجيه جيداً.
- بعد الانتهاء، ضعي المزيج في وعاء مناسب لاستخدامه كمرطب شفاه، وضعيه في الثلاجة لتسريع عملية تبريده.
- يمكنك إضافة قطرات من زيت النعنع أو زيت البرتقال لمنح المرطب رائحة وطعما جميلين. ولكن احرصي على اختيار الزيوت الخالية من المكوِّنات غير الطبيعية.
- ولتلوين مرطب الشفاه المصنوع منزليا، يمكنكِ إضافة قليل من أحمر الشفاه إلى الخليط وامزجيها جيدا.