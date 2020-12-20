زيت الزيتون لحماية الشفاه من الجفاف

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير مرطب شفاه صحي منزلي من زيت الزيتون وجوز الهند وحضِّريه بنفسكِ لحماية شفاهكِ من الجفاف، وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات

- ملعقة من شمع العسل.

- ملعقة من زيت الزيتون.

- ملعقة من زيت جوز الهند.

- كبسولة من فيتامين «أ».