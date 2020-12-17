وصفتان طبيعيتان لإزالة المكياج

(أرشيفية: الإنترنت)

تعتبر الكثير من النساء مهمة إزالة المكياج أمرًا صعبًا، إضافة إلى أن المزيلات الكيميائية يمكن أن تلحق أضرارًا بالبشرة في بعض الأحيان، لذا فإن اللجوء إلى الحلول الطبيعية قد يكون أمرًا أكثر سهولة وخاليا من الأضرار.

فيما يلي خليطان طبيعيان لإزالة المكياج عن البشرة دون التعرض لأي أضرار، بحسب ما ورد في جريدة «تايمز أوف إنديا»، وفق موقع «24».

جل منظف بماء الورد

يعمل ماء الورد مع الصبار وزيت جوز الهند على إزالة المكياج والأوساخ ويرطب البشرة.

المكونات:

1 كوب ماء ورد.

نصف كوب من جل الصبار.

ملعقة كبيرة جلسرين، وملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة الاستعمال:

امزجي المكونات معا بشكل جيد، ثم ابدئي بتدليكه على وجهك بحركة دائرية، ثم اشطفي وجهك بالماء واتركيه حتى يجف.

مزيل ماكياج الخروع وزيت الزيتون

يحتوي زيت الخروع على درجة منخفضة من الكوميدوغينيك «مما يعني أنه أقل احتمالية أن يسد المسام». هذا مفيد بشكل خاص لمن لديهم بشرة معرضة لحب الشباب أو البشرة الدهنية، لأن زيت الخروع لن يسد مسام الجلد. الزيت لا يزيل المكياج عن طريق تكسيره وتحليله فحسب، ولكنه يغذي ويعالج الجلد أيضًا.

يُمزج زيت الخروع مع زيت الزيتون ويخلط جيدًا، ثم يتم تنظيف الوجه به مباشرة.