7 أفكار لتنسيق البوت الأبيض

البوت حذاء أساسي في فصل الشتاء، يمنحكِ المظهر الدافئ والجذاب في الوقت عينه.

وتعددت موديلات وألوان الأحذية الشتوية الرائجة لهذا الموسم لتختاري منها ما يعجبكِ ويلائم ستايلكِ. من بين الكثير من التصاميم، تصدّر البوت الأبيض قائمة الأحذية الشتوية الأكثر رواجاً لهذا الشتاء. في هذا الإطار، الكثير من النساء يعتقدن أن جزمة بيضاء صعبة التنسيق ولا تتماشى مع كافة القطع والإطلالات.

من هنا، وإن كنتِ تريدين تبني هذه الصيحة في شتاء 2021، فإليكِ 7 أفكار تنسيقات، لا تترددي في تجربتها في أقرب وقت ممكن.

إطلالة موحدة باللون الأبيض

- هل تبحثين عن تنسيق سهل، أنيق وآمن في الوقت عينه؟ إذاً ما عليكِ سوى اللجوء إلى انتعال البوت الأبيض في إطلالة موحّدة بنفس اللون ويمكنك ارتداء فستان أبيض عاجي مع معطف أبيض وحقيبة سوداء. كذلك، لا تترددي وارتدي معطفا أبيض كفستان مع بوت يصل إلى حدود الفخذين .

إطلالة موحدة باللون الأسود

- يمكنك انتعال بوت أبيص في إطلالة موحّدة باللون الأسود، أي مع بلوزة وسروال سوداوين أو مع فستان بهذا التدرج.

ملابس ملونة

- إذا كنتِ صاحبة أسلوب مرح، جريء ومغامر في الوقت عينه، فما عليكِ سوى تنسيق اجزمة بيضاء مع ملابس ملوّنة. من هنا، استلهمي من Emili Sindlev التي ارتدت شورت بنفسجي وكارديغان زهري، هذا وكمّلت اللوك بحقيبة باللون الأحمر.

بوت أبيض مع جينز

- للوك تقليدي، كاجوال وعابر لكل زمان ومكان، ما عليكِ سوى تنسيق البوت الأبيض مع بنطلون جينز

بوت أبيض مع ملابس باللونين الأبيض والأسود

- إن كنتِ لا تحبين الإطلالات الموحدة اللون، وتريدين الحصول على لوك كلاسيكي، عصري وأنيق في آن، فما عليكِ سوى اختيار تنسيق البوتس الأبيض مع ملابس باللونين الأبيض والأسود.

بوت أبيض مع ملابس باللونين الأسود والبني

- كل من اللّون البني، الأبيض واللون الأسود ينكّه إطلالتكِ إذا برز بعنصر واحد، بمفرده، فكيف لو تم تنسيقها سوياً في إطلالة واحدة؟ إذا كنتِ ترغبين بنقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر وإضافة لمسة مبتكرة إلى لوككِ، فلا تتردّدي في اعتماد هذه الألوان الـ3 بمختلف تدرّجاتها في لوك واحد.