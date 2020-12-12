حضري تونر للقضاء على المسام الواسعة

التونر من أهم المستحضرات للحفاظ على جمال البشرة والعناية بها وإعادة الرطوبة و النعومة لها، كما أنه يخلّص بشرتك من الجلد الميت وبقايا المكياج بعد الغسل، ويحافظ على توازن حموضة البشرة ويغلق المسام الواسعة لذلك نقدم إليك طريقة تحضيره في المنزل بمكونات طبيعية تعمل على العناية بجمالك.

المكونات

ملعقتان من النعناع المجفف الذي يمنح البشرة الراحة والاسترخاء من خلال ترطيبها بشكل مكثف.

ملعقتان من البابونج المجفف الذي يساهم في تفتيح البشرة وتنقيتها من كل الأوساخ والرواسب المتراكمة ويحارب علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة.

4 أكواب من الماء

طريقة التحضير

- ضعي المكونات في وعاء على النار حتى الغليان لمدة 10 دقائق واتركي الخليط لمدة 5 دقائق مغطى، ثم صفي الخليط وضعيه في زجاجة محفوظة في الثلاجة واستخدميه يومياً لغلق المسام الواسعة واعادة نضارة البشرة.