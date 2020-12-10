كيفية استخدام الكونسيلر بشكل صحيح

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 04:00 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم إليك بعض المعلومات حول كيفية الاستخدام الصحيح للكونسيلر لأي نوع من أنواع مشاكل البشرة، بحسب ما ورد في صحيفة «تايمز أوف إنديا أونلاين»، بحسب موقع «24».

الهالات السوداء
تحتاج الهالات السوداء إلى التصحيح قبل استخدام الكونسيلر. عادةً ما يكون للمنطقة الموجودة أسفل عينيك مظهر أرجواني مزرق. لمواجهة هذه اللون، تحتاجين إلى استخدام مزيج من مصحح اللون الأصفر والبرتقالي، لأنه يحيد الظلال. تأكدي من ترطيب المنطقة جيدًا قبل البدء في تصحيح اللون ثم استخدمي القليل من خافي العيوب باستخدام خلاط الجمال أو فرشاة الكونسيلر.

البثور
عندما تحتوي البثور على احمرار شديد، يجب أن تبدئي باستخدام مصحح اللون الأخضر أولًا. ضعي الكونسيلر ذو الأساس الأصفر برفق لتغطيته بفرشاة صغيرة مدببة، ثم استخدمي خافي العيوب. تأكدي من أن الكونسيلر يحتوي على قوام سميك وجاف للالتصاق بالنتوء.

الخطوط الدقيقة
أنت بحاجة إلى الحد الأدنى من المنتجات لعلاج الخطوط الدقيقة. رطبي بشرتك أولًا وقبل كل شيء. ثم استخدمي خافي عيوب ذو أساس مائي أو مرطب. ضعي فوقه بودرة سائبة شفافة بشكل خفيف وتأكدي من أن المسحوق دقيق للغاية في مظهره ويفضل أن يكون مرطبًا.

الاحمرار
قد يكون من الصعب إخفاء الاحمرار الناجم عن الشوائب أو الحساسية المزمنة. وهنا يأتي دور الكونسيلر. يمكن للكونسيلر الأخضر أن يبطل الاحمرار أو أي نوع من تغير لون الجلد. بمجرد الانتهاء من روتين العناية ببشرتك، استخدمي خافي العيوب الأخضر باعتدال على الأجزاء الحمراء من وجهك وامزجيها جيدًا. بعد ذلك، استخدمي كونسيلر بلون اللحم فوقه.

فرط التصبغ
أولًا، تأكدي من أن بشرتك مهيأة ومجهزة قبل البدء بمكياجك. تذكري أن تختاري مصحح لون أكثر قوة للحصول على أقصى تغطية. ربتي على المنطقة المصطبغة بخلاط تجميل ثم ضعي فوقها خافي عيوب وأساس تغطية كاملة. ومن ثم أصيفي بودرة شفافة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكرة الإيطالية تفقد أحد أساطيرها.. وفاة باولو روسي هداف مونديال 1982
رياضة عالمية
بلدية يفرن تطلق حملة لزراعة 1000 شجرة في يوم واحد
ليبيا
أكثر من 3 آلاف وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة
دولى
ديمقراطيو الشيوخ الأميركي يفشلون في منع بيع «إف-35» للإمارات
دولى
«فرانس برس»: قرصنة وثائق متعلقة بلقاح «فايزر-بايونتيك» خلال هجوم إلكتروني في ...
دولى
«الإنتربول»: اعتقال 20 ألف شخص حول العالم في حملة تستهدف الاحتيال الإلكتروني
اقتصاد
لقاح «سبوتنيك» أداة أخرى لبسط النفوذ الروسي في الخارج
دولى
«المالية»: 834 مليون دينار إيرادات الضرائب.. و177 مليونا من الجمارك خلال 11 شهرا
ليبيا
الكبير يطلع السفير الألماني على جهود توحيد سعر صرف الدينار
ليبيا
الصين تنجح في تشغيل «شمس صناعية»
اقتصاد
غوتيريس: صاروخ مضاد للدبابات في ليبيا له خصائص سلاح إيراني الصنع
ليبيا
المسماري: نحن في حالة حرب مع ​تركيا​ ولم يعلن أحد وقف المعركة بل أعلنا وقف إطلاق...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يحللون عينات فضائية عمرها 4.6 مليار سنة