كيفية استخدام الكونسيلر بشكل صحيح

(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم إليك بعض المعلومات حول كيفية الاستخدام الصحيح للكونسيلر لأي نوع من أنواع مشاكل البشرة، بحسب ما ورد في صحيفة «تايمز أوف إنديا أونلاين»، بحسب موقع «24».

الهالات السوداء

تحتاج الهالات السوداء إلى التصحيح قبل استخدام الكونسيلر. عادةً ما يكون للمنطقة الموجودة أسفل عينيك مظهر أرجواني مزرق. لمواجهة هذه اللون، تحتاجين إلى استخدام مزيج من مصحح اللون الأصفر والبرتقالي، لأنه يحيد الظلال. تأكدي من ترطيب المنطقة جيدًا قبل البدء في تصحيح اللون ثم استخدمي القليل من خافي العيوب باستخدام خلاط الجمال أو فرشاة الكونسيلر.

البثور

عندما تحتوي البثور على احمرار شديد، يجب أن تبدئي باستخدام مصحح اللون الأخضر أولًا. ضعي الكونسيلر ذو الأساس الأصفر برفق لتغطيته بفرشاة صغيرة مدببة، ثم استخدمي خافي العيوب. تأكدي من أن الكونسيلر يحتوي على قوام سميك وجاف للالتصاق بالنتوء.

الخطوط الدقيقة

أنت بحاجة إلى الحد الأدنى من المنتجات لعلاج الخطوط الدقيقة. رطبي بشرتك أولًا وقبل كل شيء. ثم استخدمي خافي عيوب ذو أساس مائي أو مرطب. ضعي فوقه بودرة سائبة شفافة بشكل خفيف وتأكدي من أن المسحوق دقيق للغاية في مظهره ويفضل أن يكون مرطبًا.

الاحمرار

قد يكون من الصعب إخفاء الاحمرار الناجم عن الشوائب أو الحساسية المزمنة. وهنا يأتي دور الكونسيلر. يمكن للكونسيلر الأخضر أن يبطل الاحمرار أو أي نوع من تغير لون الجلد. بمجرد الانتهاء من روتين العناية ببشرتك، استخدمي خافي العيوب الأخضر باعتدال على الأجزاء الحمراء من وجهك وامزجيها جيدًا. بعد ذلك، استخدمي كونسيلر بلون اللحم فوقه.

فرط التصبغ

أولًا، تأكدي من أن بشرتك مهيأة ومجهزة قبل البدء بمكياجك. تذكري أن تختاري مصحح لون أكثر قوة للحصول على أقصى تغطية. ربتي على المنطقة المصطبغة بخلاط تجميل ثم ضعي فوقها خافي عيوب وأساس تغطية كاملة. ومن ثم أصيفي بودرة شفافة.