حافظي على شعرك المصبوغ بزيت الزيتون والمايونيز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 ديسمبر 2020, 09:04 صباحا

يحتاج الشعر المصبوغ إلى عناية تفوق أنواع الشعر الأخرى، وذلك لتعرضه إلى مواد كيميائية تفقده لمعانه ونعومته، فيصبح أكثر عرضة للتقصف والجفاف وأكثر حساسية تجاه الحرارة كأشعة الشمس أو السشوار.

لذلك نقدم إليك طريقة عمل ماسك الشعر المصبوغ من المواد الطبيعية:
- تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من بلسم الشعر وملعقة كبيرة من المايونيز وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون وزيت السمسم.
- اخلطي جميع المكونات لتحصلي على عجينة متماسكة، ثم ضعيها على شعرك، ولفيه بمنشفة ساخنة لمدة ساعتين، ثم اغسليه جيدا، ولا تنسي تكرار هذا الماسك مرتين كل أسبوع، لتحصلي على شعر مصبوغ وحيوي في نفس الوقت.

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