الأرز المطحون وزيت الزيتون لمحاربة الكلف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 03:01 مساء

يعاني الكثير من السيدات من مشكلة النمش والكلف والتصبغات السوداء، ويأتي الحمل والإرضاع ومراحل التغيرات الهرمونية على رأس الأسباب في هذه الظاهرة المؤقتة.

ويسهم التعرض لأشعة الشمس من دون حذر، ومن دون وضع مستحضرات موثوقة للوقاية من الشمس، في حدوث مثل هذه المشاكل، وكذلك التعرّض لماء الكلور في المسابح أيضًا، وفق «بشرتك. كوم».

وإليك طريقة لعلاج النمش والكلف في أسبوع:
امزجي ملعقة كبيرة من الأرز المطحون مع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا وملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من زيت الزيتون. امزجي جيدًا ومن ثم ضعي المزيج على وجهكِ، وتجنبي ملامسة العينين. انتظري ما لا يقل عن أربعين دقيقة ومن ثم اشطفي بالماء الدافئ فالبارد وامسحي الوجه بقطنة مغمسة بعصير الليمون. واظبي على هذه الخلطة مدة أسبوع كامل، وتجنبي خلاله الخروج تحت أشعة الشمس.

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