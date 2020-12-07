استبدلي الفيلر بزبدة الشيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 03:00 مساء

يلجأ كثير من السيدات حاليًّا إلى استخدام حقن الفيلر لتسمين الوجه ونفخ الخدود، وقد يكلفهن ذلك أموالاً باهظة، لذلك نُقدِّم إليكِ طريقة طبيعية غير مكلفة مع الاستمرار عليها تعطي نفس النتيجة، تعرَّفي عليها معنا وفقًا لموقع «فستاني».

المكونات وطريقة التطبيق
ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.
ملعقة ونصف كبيرة سكر.
- اخلطي المقادير جيدًا مع بعضها البعض حتى تتجانس تمامًا.
- قومي بوضع المزيج في الثلاجة من المساء حتى الصباح.
- دلكي بشرتكِ في الصباح بخلطة زبدة الشيا والسكر لمدة خمس دقائق.
- اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ لتتخلصي من الخلطة الطبيعية، ومن ثم جففي بشرتكِ بمنشفة ناعمة وستشعرين بالفرق من أول أسبوع.

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