ودعي الخطوط البيضاء بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 01:12 مساء

الكثير من السيدات يعانين مشكلة الخطوط البيضاء التي تظهر في الجسم بسبب جفاف البشرة ونقص كمية السوائل أو بسبب الحمل والولادة، ويصعب حل هذه المشكلة في أوقات كثيرة، وتتكلف أموالاً باهظة لحلها.

لذلك نقدِّم إليكِ طريقة تحضير كريم منزلي من مكونات طبيعية يحل هذه المشكلة تمامًا ويقضي عليها في وقت قليل، تعرَّفي على مكوناته وطريقة تطبيقه معنا وحضريه بنفسكِ واحرصي على استخدامه باستمرار، وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
فنجان من زبدة الكاكاو الخام.
فنجان من الفازلين.
نصف فنجان من زيت اللوز.
نصف فنجان من زيت جوز الهند.
ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
محتوى 5 كبسولات من فيتامين E (في حالة عدم توافرها يمكن استخدام 3 ملاعق كبيرة من زيت دوار الشمس).

طريقة التحضير
- تضاف زبدة الكاكاو إلى الفازلين، ويوضع الخليط في حمام مائي ساخن (أو في الفرن الكهربائي لمدة 10 ثوانٍ) مع التقليب حتى تمام الذوبان.
- يضاف زيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت الزيتون للخليط، ثم يضاف فيتامين E للخليط.
- تقلب المكونات، وتحفظ في برطمان نظيف في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام
- يفضل الاستحمام بماء دافئ قبل تطبيق الكريم لفتح المسام.
- تجفف البشرة جيدًا، ويوضع الكريم على المناطق المصابة مع التدليك لمدة 5 دقائق حتى يمتص الجلد الكريم تمامًا ويستخدم الكريم مرتين يوميًّا لمدة أسبوعين ثم مرة يوميًّا وستختفي هذه العلامات تدريجيًّا إلى أن تنتهي تمامًا، كما يجب عليكِ شرب لترين مياه يوميًا على الأقل لعدم تعرض جسمكِ إلى الجفاف وظهور هذه العلامات من جديد.

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