اصنعي الهايلايتر بمواد طبيعية وتعلمي طريقة استخدامه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 09:13 صباحا

الهايلايتر من أكثر المواد التجميلية استخدامًا، وهو عبارة عن منتج يمنح الوجه لمسة من الإضاءة والإشراق، لكسر لون البشرة الباهت والشاحب.
لذلك نقدم إليك طريقة تطبيقه وتحضيره في المنزل بمواد طبيعية، تعرفي عليه معنا وفقًا لموقع «حياتك».

طريقة عمل الهايلايتر للوجه في المنزل بالعسل:
- ضعي ملعقتين من العسل في الميكرويف لمدة 15 ثانية.
- أضيفي قطرتي ماء ورد، وملعقة زيت جوز الهند، و5 قطرات زيت فيتامين إي، وملعقتين من بودرة باللون الذهبي أو الأبيض أو الفضي.
- اخلطي المكونات جيدًا، اتركيها حتى تجف واستخدميها.
كيفية تطبيق الهايلايتر على البشرة:

على الوجنتين:
- عليكِ أن تقومي بوضع لمسة خفيفة منه على منتصف الوجنتين وأعلى البلاشر، وذلك حتى تحصلي على وجه ممتلئ.
أما في حال رغبت بتنحيف وجهكِ وإبراز وجنتيك مشدودتين عليك أن تطبقي الهايلايت على آخر الوجنتين.

على العينين:
- لتحصلي على عينين كبيرتين وواسعتين استخدمي الهايلايتر تحت عظمة الحاجب، كما يمكنك إضافة القليل منه عند زاوية العين الداخلية.

على الشفاه:
- يعتبر وضع الهايلايتر على منتصف الشفتين العليا والسفلي طريقة رائعة لإبرازها وجعلها تظهر بمظهر الشفاه الممتلئة والجذابة جدًا.

على الأنف:
- إذا كنتِ تعانين من كبر حجم الأنف يمكنك تصغيره، وتنحيفه باستخدام الهايلايتر على جسر الأنف وجانبيه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي على أعتاب المواجهة الخامسة أمام الترجي التونسي
رياضة محلية
منتخب الشباب يضرب موعدا مع مصر في بداية تصفيات أمم أفريقيا 2021
رياضة محلية
أكثر من 1.5 مليون وفاة بـ«كورونا» في العالم
دولى
عائلة الدكتور المخطوف بن دلة: لا أحد اتصل بنا ولا نعلم مكان وجوده ولا مطالب ...
ليبيا
رئيس الوزراء الفرنسي: اللقاحات ضد «كوفيد-19» ستكون مجانية للجميع
دولى
تعادل إيجابي بين أهلي طرابلس وسان بيدرو العاجي
رياضة محلية
رحيل الصحفي والسينمائي الليبي محمد مخلوف في بنغازي
ليبيا
خلال وقفة بسبها.. ذوو الإعاقة يطالبون بتمثيلهم في الحوار السياسي وأجهزة الدولة
ليبيا
وزير الداخلية الفرنسي يكشف عن حملة لتفتيش 76 مسجدا
دولى
أكثر من 2700 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
بوروسيا دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
رياضة عالمية
التحديث الرابع.. «الصحة العالمية» تصدر توصيات جديدة للوقاية من الإصابة ...
دولى
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حل سحري من «سامسونغ» يقضي على ظاهرة ضياع الهاتف