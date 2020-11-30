تمارين المقاومة لجسم مثالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 01:38 مساء
تمارين المقاومة تحسن شكل جسمك وتزيده صحة (الإنترنت)

هناك بعض التمارين التي تعمل على تدريب عضلات الجسم على مقاومة أي قوة يمكن أن تتعرض لها من خلال انقباض وانبساط العضلات، وهو الأمر الذي يزيد من قوتها ويحسن مظهر الجسم ويزيد من جماله.

وهذا النوع من التمارين لست بحاجة إلى القيام به في صالة الألعاب الرياضية، فيمكنك تعلم طريقة القيام بتمارين المقاومة في المنزل، وذلك باستخدام بعض الأوزان الخفيفة التي يمكنك شراؤها من متجر متخصص في أدوات الرياضة.

فوائد تمارين المقاومة
يمكن أن تساعدك تمارين المقاومة في شد الجسم والتخلص من الترهلات بطريقة بسيطة وسهلة عند الاهتمام بتطبيقها مرتين في الأسبوع.

القيام بتمارين المقاومة سوف يساعدك في زيادة حرق السعرات الحرارية بالجسم وزيادة عملية التمثيل الغذائي وبالتالي التخلص من الوزن الزائد.

الاهتمام بتطبيق تمارين المقاومة يساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية.

القيام بالتمارين الرياضية بشكل عام والمقاومة بالتحديد يساعد في تحسين وظائف المخ وتقليل خطر الإصابة بألزهايمر، لأنه يعمل على تنشيط الذهن.

ممارسة رياضة المقاومة تساعدك في تقوية عضلات الجسم وزيادة حجمها.

الاهتمام بالقيام بتمارين المقاومة يساعد في بناء وتقوية العظام وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تساعدك تمارين المقاومة في الوقاية من الأرق واضطرابات النوم.

القيام بتمارين المقاومة تحميك من الإصابة بأي مرض في العظام أو المفاصل أو الظهر.

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