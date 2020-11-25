نصائح لمكافحة جفاف البشرة شتاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 04:18 مساء

مع دخول فصل الشتاء، تعاني المرأة جفاف البشرة، إذ تفقد نعومتها ونضارتها مع ظهور التشققات والتجاعيد، التي تؤرق حواء.

وتعد أسباب جفاف البشرة كثيرة ومختلفة، على رأسها قلة إنتاج الغدد الدهنية من الإفرازات، الذي يؤدي إلى تعرض البشرة للجفاف والشد المصحوب بالحكة، حسب «ستايل أب يور لايف».

والتبديل بين الهواء البارد في الأماكن المفتوحة وهواء المدفأة الساخن في الأماكن المغلقة يندرج ضمن أسباب جفاف البشرة، أما الحالات الشديدة فترجع إلى افتقار البشرة مرونتها بشكل كبير، مما يجعلها شديدة الحساسية، وغالبًا ما تتعرض المرأة لهذه المشكلة الجلدية خلال موسم الشتاء.

ويمكن اعتبار الترطيب المستمر بمثابة طوق النجاة لجفاف البشرة.

ولإنعاش البشرة الجافة تنصح المجلة باستعمال مستحضرات عناية أولاً؛ حيث ينبغي تنظيف البشرة بغسول مرطب (التونر)، الذي يعمل على إنعاش البشرة الجافة، وبعد ذلك يأتي الدور على كريمات الترطيب.

ومن أجل التمتع ببشرة مشرقة تشع نضارة وحيوية في الشتاء، ينبغي بالإضافة إلى ذلك استعمال قناع وجه مكثف بمعدل مرة كل أسبوع، كي تستعيد البشرة ندارتها المفقودة، وللحصول على نتائج أكثر فعالية، يفضل تطبيق القناع طوال فترة الليل، كي تمتصه البشرة جيدًا، مع إزالة آثاره في صباح اليوم التالي.

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