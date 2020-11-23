وفاة رئيس وزراء الموضة الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 11:30 صباحا
بيبه مودينيزه (الإنترنت)

غيب الموت «رئيس وزراء الموضة الإيطالية»، بيبه مودينيزه، الرئيس السابق للمجلس الوطني للموضة الإيطالية.

وقال رئيس المجلس كارلو كابازا، الأحد، في بيان إن «بيبه مودينيزه أسهم أكثر من أي أحد آخر في نشأة الموضة الإيطالية (...) قاد إنشاء نظام شهد تثبيت ميلانو عاصمة للموضة وشجّع المواهب الجديدة»، وفق «فرانس برس»، الإثنين.

وأضاف: «كان يُعرف عنه برئيس وزراء الموضة الإيطالية وهو حدد معالم نظام فريد في العالم. نحن نفقد اليوم رمزا مرجعيا وأيقونة».

وخاض بيبه مودينيزه «90 عاما» غمار الموضة من طريق تنظيم أحداث وعروض أزياء، بينها العرض التاريخي في قصر بيتي في فلورنسا سنة 1952 مع المصممين روبرتو كابوتشي وفينتشنزو فرنانديني وإميليو بوتشي وجوفانيلي-شارا.

وشارك مودينيزه سنة 1953 في مبادرات للنقابة الإيطالية «ألتا مودا»، المؤسسة حديثا على يد مصممي أزياء من روما بينهم الشقيقات فونتانا وفينتشنزو فرنانديني وإميليو شوبرت وألبرتو فابياني. وتحولت هذه النقابة لاحقا إلى المجلس الوطني للموضة الإيطالية الذي قاده لسنوات.

وسنة 1978، شارك في إنشاء هيئة «موديت» للموضة في ميلانو.

ووجه رئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزي تحية إلى روح مودينيزه، مشيدا عبر «تويتر» بـ«نبل هذا الرجل الذي علمني الأهمية الجوهرية للموضة (...) في الاقتصاد والثقافة الإيطاليين».

كذلك أكدت مجلة «فوغ» بنسختها الإيطالية عبر «تويتر» أن الراحل «صاحب فضل كبير في بروز الموضة الإيطالية وتثبيتها في العالم».

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