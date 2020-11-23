مقشر طبيعي من اللوز لبشرتك

نُقدِّم إليكِ طريقة طبيعية لتقشير البشرة وترطيبها، تعلميها معنا واستخدميها مرة واحدة أسبوعيًّا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات

ملعقتان كبيرتان لوز مطحون.

ملعقتان صغيرتان حليب.

نصف ملعقة صغيرة طحين «دقيق».

نصف ملعقة صغيرة عسل.

طريقة التطبيق

- يضاف الحليب إلى اللوز المطحون ويقلبان جيدًا، ثم يضاف إليهما الطحين «الدقيق» والعسل، ويحرك الخليط حتى يتم الحصول على مزيج ذي قوام سميك.

- يوضع خليط العسل واللوز على الجسم، ويفضل أن يكون ذلك بعد الحمام حتى يكون الجسم رطبًا، وذلك لسهولة التخلص من الخلايا الميتة.

- يفرك الجسم بالخليط جيدًا في حركات دائرية، ومن الأسفل إلى الأعلى، ثم بالعكس، وذلك لتنشيط الدورة الدموية في المنطقة.

- يغسل الجسم بالماء الدافئ، ثم يجفف، ويرطب بكريم الترطيب المعتاد.

تستعمل هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيًّا.