هذه هي الطريقة الصحيحة لتخزين مستحضرات التجميل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 12:25 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

التخزين الصحيح لمستحضرات التجميل أمر مهم للحفاظ على سلامتها وجودتها، لتحقق المستحضرات تأثيرها الجمالي المرجو من ناحية، وتحافظ في الوقت نفسه على صحة البشرة من ناحية أخرى.

وأفادت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية بأن أفضل طريقة لذلك هي فتح العبوة قبل الاستعمال مباشرة وغلقها جيدًا وبإحكام بعده، وفق موقع «24» الإماراتي.

وشدّدت على أهمية تنظيف كل الأدوات، التي تلامس مستحضرات التجميل مثل الفرشاة، أو الإسفنجة، أو ملعقة الصيدلاني، بصفة منتظمة بالصابون أو منظف الأواني، أو شامبو لطيف.

وأوضحت البوابة المعنية بالجمال أنه يجب أن تكون الأيدي نظيفة دائمًا عند وضعها داخل العبوة، للحيلولة دون تكاثر البكتيريا داخلها، ما يحافظ على سلامة المستحضر، وصحة البشرة.

كما يجب تجنب ضخ هواء داخل عبوة الكحل أو الماسكارا مثلًا بإدخال وإخراج الفرشاة، لأن الأكسجين يزيد فرص تكون الجراثيم داخلها.

وبشكل عام يجب التخزين في مكان بارد وجاف ومظلم قدر الإمكان، مع تجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

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