اقضي على السيلوليت بهذه المكونات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 نوفمبر 2020, 08:40 صباحا

السيلوليت من الأمراض الجلدية التي تكون على هيئة ندب غائرة في الجلد، وهي تحدث عادةً نتيجة تفتق أو تفتت كتل دهنية في مناطق معينة تحت الجلد، مما يؤدي إلى تحول الجلد إلى شكل كتل دهنية معقدة التركيب، ثم تضغط هذه الكتل لاحقًا على الجلد لتظهر النتوءات الغائرة.

يصبح شكل الجلد عند الإصابة بالسيلوليت مجعدًا، ويمتلك ملمس قشرة البرتقال، وعادة ما يصيب النساء أكثر من الرجال.

لذلك نقدم إليكِ طريقة سحرية عند المداومة على استخدامها تخلصك من السيلوليت تمامًا، تعرفي عليها معنا وطبقيها للحصول على أفضل نتائج وفقًا لإخصائية التجميل ملك أحمد.

المكونات
ربع كوب من القهوة الخشنة.
3 ملاعق من السكر الأسمر.
ملعقتان من زيت الزيتون.
3 ملاعق حليب

طريقة التطبيق
مسح الجلد بزيت الزيتون ثم مزج السكر بالقهوة، وفرك المنطقة التي فيها «سيلوليت» بشدة ولعدة دقائق قبل غسلها بماء دافئ، على أن يتم تكرار العملية مرتين أو 3 أسبوعيًّا وستشعرين بالفرق من أول أسبوع.

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