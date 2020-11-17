فوائد الماء بالليمون للبشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 02:26 مساء

يحفل مشروب الماء والليمون بعديد الفوائد الصحية، كما أن له فوائد جمالية عديدة.

وهنا نقدِّم لكِ فوائد مشروب الماء بالليمون للبشرة، حسب «فستاني».

تناول مشروب الماء بالليمون يمكن أن يحمي البشرة من ظهور التجاعيد لأنه يقوم بإنتاج الكولاجين.

يساعدكِ عصير الماء بالليمون باستمرار في حماية بشرتكِ من أشعة الشمس الضارة وتأثيرها السلبي على الجلد مثل التصبغات.

يساهم مشروب الماء بالليمون في الحفاظ على البشرة على مدى الطويل من أي مشاكل.

تناول كوب واحد من عصير الليمون والماء في اليوم لمنحكِ بشرة صافية وأكثر إشراقة.

مشروب الماء والليمون له فوائد كثيرة على الجلد، فهو يمنع من ظهور حبِّ الشباب وأعراض الشيخوخة المبكرة للجلد مثل الخطوط الرفيعة والتجاعيد وجفاف الجلد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتعهد بـ3 ملايين وظيفة بـ«رواتب محترمة» ويوجه رسالة للأثرياء
دولى
كيف علقت الصحافة الفرنسية على ملتقى تونس؟
ليبيا
انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في بني وليد
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا تحدد موعد انتخابات وفق أساس دستوري
كاريكاتير
قطر تمنح «إقامة دائمة» وفق هذه الشروط
عربى
مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع
دولى
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
عربى
المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل لـ«الكان»
رياضة محلية
«أوقاف الوفاق» توافق على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس
ليبيا
سفن حربية مصرية تعبر «البسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)
دولى
اللواء عبد السلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة خلفا للفريق ونيس بوخمادة
ليبيا
ترامب يتراجع عن الاعتراف بفوز بايدن بعدما بدا متجهًا للإقرار بالهزيمة
دولى
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واجه أمراض الشتاء بهذه الأسلحة الغذائية