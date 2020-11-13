الفلفل الأسود للعناية بجمالك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 09:18 صباحا

نقدم إليك طريقة سحرية للحفاظ على جمالك وحماية بشرتك من التجاعيد وتقشيرها بمادة طبيعية وفعّالة.

تعرفي معنا إلى هذه الطريقة باستخدام الفلفل الأسود، وطبقيها بنفسك وفقًا لما جاء بمجلة «جمالك».

التجاعيد
أدخلي الفلفل الأسود في أقنعتك الطبيعية دائمًا لما يحتويه على كمية كبيرة من المواد المضادّة للأكسدة، تجعل من الفلفل الأسود أحد المكونات الأبرز في الحفاظ على شباب البشرة والوقاية من التجاعيد، استخدمي ملعقتي فلفل أسود وملعقتي مياه ورد وملعقة نشا، وامزجي الخليط جيدًا حتى يتكون معجون متماسك وضعيه على بشرتك لمدة عشر دقائق، واشطفيه بماء فاتر وكرري هذه الخلطة مرتين شهريا على الأقل.

تقشير البشرة
قومي بسحق بعض حبوب الفلفل الأسود وأضيفي القليل من الماء للحصول على مقشّر ممتاز للتخلص من الخلايا الميتة والحد من مشكلة حب الشباب.

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