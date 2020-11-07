بالصور : أول عرض ازياء سعودي على البحر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 03:35 مساء

أقيم بالسعودية أول عرض أزياء فى مكان مفتوح بمدينة ينبع غرب السعودية على ساحل البحر الأحمر بسبب كورونا.

وشارك فى عرض الأزياء 300 شخصية، ويعد العرض الأول الذى يقام فى مكان مفتوح بعد مرور عامين من إقامة عرض فى الرياض وخصص الحضور فيه للنساء فقط، وفقا لـ "صحيفة الشرق الأوسط".

وشهد العرض ظهور عارضات الأزياء فيه دون حجاب على شواطئ جزيرة الرأس الأبيض، وبملابس فضفاضة وطويلة.

وجاءت التصاميم بألوان تتدرج بين الأزرق والتركواز والأبيض والنقشات المرجانية، حتى تلائم مكان عرضها على الشاطئ، فكانت تعكس روح السفر والانطلاق، بالإضافة إلى الاستعانة بالمكياج الطبيعى البسيط البعيد عن التكلف والمبالغة وبإكسسوارات مستوحاة من البحر وكائناته.

شاهدي معنا بعض الاطلالات و اختاري منها ما يناسبك.

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