تجنبي جفاف يديك في فصل الشتاء

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تتعرض بشرة أيدينا في فصل الشتاء للجفاف المستمر، ربما لكونها معرضة للهواء البارد دائمًا، لذا إليكِ 6 خطوات لتجنب الجفاف، وفق موقع «فستاني».

1 - مرطب جيد لحماية يديكِ من جفاف الشتاء

الخطوة الأولى والأهم والتي يجب ألا تغفلي عنها، هي ترطيب يديكِ. وللقيام بهذا الأمر يتوجب عليكِ اختيار مرطب جيد يتناسب مع طبيعة بشرتكِ. يمكنكِ اختيار مرطب أثقل نسبيًّا من ذلك الذي كنتِ تقومين بوضعه في فصل الصيف. كون يديكِ لن تكون عرضة للحرارة أو التعرق سريعًا في الشتاء ونظرًا أيضًا لأنها بحاجة إلى ترطيب عميق.

2 - تكرار ترطيب اليدين

ربما تعتقدين بأن ترطيب يديكِ يتوقف عند حد مرة واحدة في الصباح قبل خروجكِ من المنزل أو أخرى بالمساء. ولكن حقًّا هذا مفهوم خاطئ. فيجب أن يكون المرطب برفقتكِ دائمًا، سواء بعملكِ أو بحقيبة يديكِ. ومن حين لآخر قومي بتكرار ترطيب يديكِ جيدًا، وبهذه الطريقة تتجنبين جفاف يديكِ. أيضًا لا تغفلي عن ترطيب يديكِ بعد كل مرة تقومين فيها بغسلها، فهذا سيساعد في حمايتها من أي ضرر محتمل.

3 - مساج المساء لحماية يديكِ من جفاف الشتاء

هل سمعتِ يومًا عن مساج المساء؟ حسنًا، دعيني أخبركِ أن من حق يديكِ أن تمنحيها وقتًا بالمساء. كل ما عليكِ هو أن تجلبي زيت اللوز، أو الجلسرين، وتقومي بعمل مساج ليديكِ لمدة من ٥ إلى ١٠ دقائق. فهذا ببساطة يساعد على تنشيط الدورة الدموية في بشرة اليدين وبالتالي حمايتها من الجفاف أو الإصابة بالتجاعيد المبكرة.

4 - احذري الماء البارد والساخن أيضًا

تواجه أغلبنا صعوبة حقًّا في غسل يدها بالماء البارد نظرًا لبرودة الطقس، ولا توجد مشكلة في ذلك. فالماء البارد يضر ببشرتكِ في الشتاء، لكن الأمر ذاته بالنسبة للساخن أيضًا. لذا اجعلي الماء الفاتر صديقكِ بهذا الطقس. فهو مناسب لبشرة اليدين للغاية، كما أنه لن يشعركِ بالبرودة.

5 - تجفيف اليدين جيدًا لحمايتها من الجفاف

تقوم عدد من الفتيات بغسل يديها وتتركها مبللة، دون أن تسرع لتجفيفها. ولكن هذا حقًّا يضر ببشرتكِ جدًّا. لذلكِ اسرعي إلى تجفيف يديكِ جيدًا بعد غسلها.