تخلصي من حب الشباب بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 10:48 صباحا

يعتبر حب الشباب من أكثر الحالات المرضية التي تصيب الجلد وتصيب النساء بالضيق أحيانا وخاصة إذا كانت المشكلة في بشرة الوجه.

لذلك نقدم إليكِ طريقة منزلية طبيعية تخلصك من هذه المشكلة عن طريق استخدام الشاي الأخضر الذي يعد مضادا للبكتيريا والالتهابات، لأنه غني بمضادات الأكسدة، وغيرها من الخصائص التي تكافح حدوث مجموعة متنوعة من الاضطرابات الجلدية.

ويكافح الشاي الأخضر ظهور علامات تقدم البشرة في السن مثل: التجاعيد، وبقع التقدم في العمر، ويقلل من أضرار أشعة الشمس تعرفي معنا على طريقة استخدامه لبشرة نضرة خالية من البثور وذلك وفقا لموقع «الموضوع».

طريقة الاستخدام
- ضع باكت الشاي الأخضر في ماء ساخن واستخدم منقوع الشاي الأخضر في دهن الوجه بواسطة قطنة.
- اترك المزيج على وجهك لمده 15 دقيقة ثم اغسل الوجه بماء دافئ وضع مرطبا للبشرة
- تكرر هذه العملية يوميا حتى الحصول على النتيجة المرجوة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية
ليبيا
«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
أزمة في الدوري الإيطالي قد تواجه بن علي
رياضة محلية
تحديد ذروة نقل عدوى «كورونا»
طب وصحة
العويساوي.. قصة تونسي هاجر «ليعمل ويتزوج» فانتهت رحلته إلى «قطع رأس» في كنيسة ...
عربى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
وليامز لقناة «الوسط»: لن يُسمح للطبقة السياسة أو قوى الأمر الواقع بعرقلة الحوار ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات ضرورية لجسمك.. تعرف إليها