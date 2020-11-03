مليون ريال سعودي سعر فستان زفاف درة

احتفلت الفنانة درة بزفافها على مهندس الديكور هاني سعد، وتنوعت إطلالاتها خلال حفل الزفاف حيث اختارت أكثر من فستان بتصاميم مختلفة وتفاصيل مميزة.

فستان كتب كتاب درة

الفستان الأول الذي اختارته درة كان من ضمن مجموعة مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد، الفستان ضيق ذو تفاصيل بسيطة لإبراز شكل الجسم وكان هو فستان كتب الكتاب.

والفستان كان من مجموعة Pre Fall 2020 - Ready To Wear الفستان وصل سعره إلى 3200 دولار، تفاصيل الفستان كانت مناسبة تماماً لحفل كتب الكتاب ومنحت درة بريقا خاصا ومميزا بخاصة مع إضافة عُقد من الألماس مع خاتم الزواج فقط.

فستان زفاف درة

الفستان الثاني هو فستان الزفاف الرئيسي الذي دخلت به درة إلى قاعة الاحتفال، الفستان أيضاً من تصميم زهير مراد لكن هذه المرة من مجموعة Bridal - Fall 2020، الفستان باللون الأبيض الفاتح ومصنوع بالكامل من قماش التفتا المتباين.

الفستان له ذيل طويل من الساتان يمكن نزعه لإبراز شكل وتفاصيل الفستان وهذا بالتحديد ما فعلته درة في منتصف حفل الزفاف تقريباً، الفستان ضمن هذه المجموعة يتراوح سعره بين 320 و340 ألف دولار في السوق أي ما يتجاوز مليونا و20 ألف ريال سعودي.

سعر فستان زفاف درة

الفستان الثالث الذي أطلت به درة في نهاية حفل الزفاف كان فستان قصير من تصميم كوجاك المصمم المصري الذي يتمتع بأسلوب ثوري خاص، لكن الفستان دمج بين التُل على الأكمام والشيفون مع لمسة من اللمعان لباقي تصميم الفستان الذي تمتع بأسلوب ساحر وخاص وساعدها خلال الحفل الرقص.

درة ظهرت بهذا الفستان تحديداً وهي ترقص الباليه قبيل انتهاء الحفل.