طريقة سحرية لإصلاح البودرة المشققة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 03:04 مساء

نُقدِّم إليكِ طريقة سحرية لإصلاح بودرة المكياج المشققة والمكسرة لتصبح كالجديدة، تعرَّفي معنا على الطريقة وفقًا لموقع «فستاني».

المكونات
الكحول الطبي.
مناديل ورقية.
سكين.

خطوات إصلاح البودرة المشققة
- ابدئي بتكسير البودرة تمامًا ويمكنكِ استخدام السكين في عمل ذلك أو حتى بواسطة زجاجة الماسكرا.
- الآن أضيفي قليلاً من الكحول الطبي على فتات البودرة بحيث يتحول المزيج إلى عجينة.
- بواسطة منديل ورقي، اضغطي برفق على البودرة بإصبعكِ لتسوية سطح العجين في عبوة المكياج المخصصة.
- انتظري حتى تجف البودرة تمامًا، وستجدين أن البودرة المشققة قد أصبحت صلبة ومتجمدة، يمكنكِ ترك عبوة بودرة الوجه مفتوحة طوال الليل لضمان جفافها تمامًا.
- الآن يمكنكِ إعادة استخدام البودرة مرة أخرى وكأنها مستحضر جديد تمامًا.

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