طريقة سحرية لإصلاح البودرة المشققة

نُقدِّم إليكِ طريقة سحرية لإصلاح بودرة المكياج المشققة والمكسرة لتصبح كالجديدة، تعرَّفي معنا على الطريقة وفقًا لموقع «فستاني».
المكونات
الكحول الطبي.
مناديل ورقية.
سكين.
خطوات إصلاح البودرة المشققة
- ابدئي بتكسير البودرة تمامًا ويمكنكِ استخدام السكين في عمل ذلك أو حتى بواسطة زجاجة الماسكرا.
- الآن أضيفي قليلاً من الكحول الطبي على فتات البودرة بحيث يتحول المزيج إلى عجينة.
- بواسطة منديل ورقي، اضغطي برفق على البودرة بإصبعكِ لتسوية سطح العجين في عبوة المكياج المخصصة.
- انتظري حتى تجف البودرة تمامًا، وستجدين أن البودرة المشققة قد أصبحت صلبة ومتجمدة، يمكنكِ ترك عبوة بودرة الوجه مفتوحة طوال الليل لضمان جفافها تمامًا.
- الآن يمكنكِ إعادة استخدام البودرة مرة أخرى وكأنها مستحضر جديد تمامًا.