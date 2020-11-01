حافظي على نضارة بشرتك مع هذا الكريم

ترطيب البشرة أمر مهم اتباعه والحفاظ عليه في فترة تغير الفصول التي تضر بالبشرة وتؤدي إلى جفافها.

لذلك نقدم لك طريقة تحضير كريم الترطيب في منزلك بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات

ربع كوب شمع عسل

ربع كوب زيت جوز هند أو زبدة الشيا

نصف كوب زيت لوز

2 ملعقة كبيرة زبدة كاكاو

ملعقة صغيرة فيتامين E

15 قطرة من زيت عطري

وعاء به ماء مغلي

خطوات التحضير

- نضع شمع العسل وعاء ونقطعه قطعا صغيرة ثم نضعه على وجه الوعاء الذي يحتوي على ماء مغلي الموضوع على نار هادئة مع التقليب حتى يذوب

- نضيف زيت جوز الهند لشمع العسل مع التقليب حتى يمتزجا ثم نضيف زبدة الكاكاو وفيتامين E إلى خليط شمع العسل مع التقليب ثم نرفع الوعاء من على النار.

- نضيف زيت جوز الهند لخليط شمع العسل وقطرات شمع العسل ونستمر في التحريك.

- نترك كريم شمع العسل حتى يبرد وبعد ذلك نستطيع استخدامه.