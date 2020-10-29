نغم زلابية توضح خطوات المكياج النهاري الصحيح

خبيرة التجميل نغم زلابية (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت خبيرة التجميل الفلسطينية نغم زلابية، أن البساطة هي أساس جمال الفتاة، خاصة مكياجها النهاري، فيجب أن يكون بسيطًا حتى يعطي طلة مميزة، وألوانه ناعمة، حيث يعتبر الماكياج جزءًا أساسيا من حياة معظم النساء والشابات على وجه الخصوص، إذ يحرصن على استخدامه بشكل يومي، لكن الماكياج، يختلف إذا كان استخدامه في النهار أو الليل، وكلاهما أسلوب مختلف.

وقدمت نغم زلابية خلال حلولها ضيفة على برنامج «جمالي» على شاشة «صدى البلد» 3 خطوات لوضع المكياج النهاري الصحيح: «قبل وضع الماكياج بالنهار يجب عمل الروتين اليومي الصباحي للبشرة مثل غسل البشرة بالغسول المناسب لها، ثم وضع التونر والكريم المرطب وواقي الشمس المناسب».

وتابعت زلابية: «بعد هذه الخطوات يتم وضع البرايمر العازل حتى يحمي البشرة من الآثار الضارة للماكياج، ثم يوضع كريم الأساس المناسب للبشرة ويفضل اختيار نوع مناسب للاستخدام اليومي».

بعد ذلك يتم وضع ماكياج العين، حيث يفضل استخدام «آي شادو» بألوان ناعمة وماسكرا وتحديد الحواجب، ولا يفضل وضع الكحل والايلينر بالنهار، كما يوضع القليل من البلاشر لإبراز جمال الوجنيتن ووضع روچ بلون فاتح أو الاكتفاء بملمع الشفاه.

وتعد خبيرة التجميل نغم زلابية من المؤثرين، حيث نظمت عدة دورات تدريبية لشابات في مجال التجميل، بالإضافة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على كتاب «جمالك مع نغم»، وسيتم نشره بالتعاون مع دار الهاشم للنشر والتوزيع الفلسطينية.