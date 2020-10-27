أديل تستعرض رشاقتها في آخر إطلالة لها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 03:18 مساء

خطفت المغنّية البريطانية أديل Adele الأنظار إليها ذلك خلال استضافتها لتقديم حلقة من البرنامج الكوميدي Saturday Night Live. بعد غياب طويل، أطلّت أديل في هذا البرنامج بلوكات مختلفة حيث برز جسمها الرشيق، وذلك بعد خسارتها للكثير من الكيلوغرامات.

كذلك، كشفت Adele عن جانبها المرح حيث تطرّقت إلى مواضيع عدّة متعلّقة بحياتها الخاصّة، بطريقة ظريفة وعفوية.

أطلّت أديل في برنامج ساترداي نايت لايف بلوكات مختلفة، جميعها سلّطت الضوء على رشاقتها بعدما خسرت ما يُقارب الـ45 كيلوغرامات من وزنها. كلّ إطلالات Adele اتّسمت بالستايل الأنيق والكلاسيكي شاهدي معنا بعضها واستوحي منها إطلالتك.

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