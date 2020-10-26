خل التفاح والجلسرين للتخلص من قشرة الشعر

يعاني الكثير من تكوُّن قشرة الشعر الموسمية، التي تظهر بكثرة بين الفصول بسبب تغير المناخ وجفاف الجلد، لذلك نقدم إليكِ وصفة طبيعية سحرية سوف تقضي على القشرة من أول استخدام، تعرفي على المكونات معنا.

المكونات وطريقة التطبيق

ربع كوب خل تفاح.

2 ملعقة جلسرين.

ملعقة زيت لوز حلو.

ربع كوب مياه فاترة.

توضع المكونات في زجاجة بخاخة وترج جيدًا كي تتداخل معًا، ثم يرش منها على فروة الرأس ويتم التدليك بالمسحوق على فروة الرأس جيدًا لمدة ربع ساعة، ثم تمشيط الشعر جيدًا، ثم غسله بالشامبو بمياه فاترة وسوف تحصلين على نتيجة فورية دون قشرة شعر.