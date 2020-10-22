زيت بذور العنب.. يكافح شيخوخة البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 01:13 مساء
فوائد زيت بذور العنب (أرشيفية:انترنت)

 يوفر زيت بذور العنب الكثير من الفوائد للبشرة، حيث إنه يعمل على مكافحة شيخوخة البشرة وإمدادها بالعناصر المغذية ومنع ظهور البثور.

يحتوي زيت بذور العنب على مضادات الأكسدة القوية، التي تعمل على تحييد الجذور الحرة، حيث تتسبب الجزيئات الضارة في تلف الخلايا وهو ما يساهم في شيخوخة البشرة، إلا أن منتجات العناية الغنية بمضادات الأكسدة تعمل على بناء طبقة واقية طبيعية، كما ينشط زيت بذور العنب من تجديد الخلايا، وله تأثير فعال على الطبقات العليا من البشرة، وفقا لموقع «24».

ويعمل زيت بذور العنب على زيادة ليونة البشرة وإشراقها، نظراً لأنه يحتوي على حمض اللينوليك، والذي يعتبر من الأحماض الدهنية غير المشبعة أو أحماض أوميغا 6، ويمتاز بخصائص ترطيب مكثفة، مما يجعل البشرة تبدو مشرقة ونضرة.

ويحتوي زيت بذور العنب أيضاً على نسبة عالية من المغذيات للبشرة، وخاصة فيتامين E بتأثيره المضاد للأكسدة، كما يتوافر أيضا فيتامين A وB وK، علاوة على أنه زيت خفيف للغاية ولا يسد مسام البشرة ويتم امتصاصه بسرعة، ويساعد على التخلص من الالتهابات.

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