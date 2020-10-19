بالفيديو: جديد «Michael Kors» لربيع 2021

شاهدي معنا بالفيديو والصور جديد مجموعة «Michael Kors» لربيع 2021، التي تمزج بين الأسلوب العملي، الراحة والرفاهية واستخدام الألوان المحايدة والصريحة مع القصات الواسعة الفضفاضة لتعطيكِ راحة أكثر.

شاهدي معنا المجموعة واستوحي منها إطلالتك.





