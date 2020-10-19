بالفيديو: جديد «Michael Kors» لربيع 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 02:53 مساء

شاهدي معنا بالفيديو والصور جديد مجموعة «Michael Kors» لربيع 2021، التي تمزج بين الأسلوب العملي، الراحة والرفاهية واستخدام الألوان المحايدة والصريحة مع القصات الواسعة الفضفاضة لتعطيكِ راحة أكثر.
شاهدي معنا المجموعة واستوحي منها إطلالتك.



 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كتلة فزان النيابية تعلن مقاطعة جلسة «النواب» في بنغازي المقررة غدا
ليبيا
ليفربول يؤكد رسميا إصابة «فان دايك» بـ«الصليبي»
رياضة عالمية
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
ميسي يقود ثورة مستحقات مالية في برشلونة وسط انقسام
رياضة عالمية
بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي؟
دولى
بالفيديو: أحمد أبايزيد يعيد إحياء «وين ع رام الله»
ثقافة وفن
صحيفة روسية: موسكو تنظر لاجتماعات حل الأزمة اللييبة بمنطق التجربة ولا تقتنع ...
ليبيا
صحيفة روسية: موسكو تنظر لاجتماعات حل الأزمة اللييبة بمنطق التجربة ولا تقتنع ...
ليبيا
10 صيادين من جنسيات تونسية وإندونيسية وسنغالية محتجزون مع إيطاليين في بنغازي
ليبيا
أول حالة وفاة لمريض بعد إصابته مرتين بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: لقاح «كورونا» سيدعم الدخل العالمي بنحو 9 تريليونات دولار
اقتصاد
نجوم رحلت عن سماء الفن المصري في عام «الجائحة»
ثقافة وفن
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم