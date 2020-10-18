حضري شامبو منزليا دون كيماويات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 03:10 مساء

قد تضر مستحضرات العناية بالشعر والشامبوهات المستخدمة بشعرك أكثر مما تفيده، وذلك لما تحتويه من مواد كيماوية وقاسية على الشعر، حيث تفقده رونقه ولمعانه وتسهم في إتلافه بعد مدة من استخدامها، إلا أنه يمكنك الحصول على شامبو رائع وصحي يعتني بشعرك ويقويه ويزيد من لمعانه مستخلص من المواد الطبيعية الخالصة.

كما أنه يوفر نقودك ويحمي شعرك من التلف والتساقط، فما رأيك؟
تعرفي معنا إذًا على طريقة تحضير هذا الشامبو الصحي الرائع لشعر مذهل.

مكونات الشامبو المنزلي:
- كوب من صابون الكاستيل السائل «وهو الصابون الطبيعي المصنوع من زيت الزيتون كصابون الغار».

- كوب من الشاي أخضر المنقوع والمغلي جيدًا.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

للتعطير:
- ربع كوب ماء مقطر.

- ربع كوب من صابون الكاستيل السائل.

- ربع ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

- ربع ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب.

طريقة التحضير
- تخلط المكونات جميعها معًا وتوضع في زجاجة، وترج جيدًا قبل كل مرة تغسلين فيها شعرك.

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