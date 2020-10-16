استردي نضارة بشرتك بالطماطم

تحتاج البشرة للعناية الفائقة بعد الخروج من فصل الصيف وبدايات الخريف لما تتعرض له من جفاف، وغسل البشرة بشكل صحيح هو أهم روتين يومي للحفاظ على نضارة بشرتكِ ونظافتها؛ للتخلص من الزيوت والبكتيريا والأتربة التي لم يتم التخلص منها.

لذلك نقدِّم إليكِ غسولًا طبيعيًّا من الطماطم للعناية ببشرتكِ وإعادة نضارتها، تعرَّفي على طريقة تطبيقة معنا وفقًا لموقع «فاشون فوكس».