استردي نضارة بشرتك بالطماطم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أكتوبر 2020, 10:45 صباحا

تحتاج البشرة للعناية الفائقة بعد الخروج من فصل الصيف وبدايات الخريف لما تتعرض له من جفاف، وغسل البشرة بشكل صحيح هو أهم روتين يومي للحفاظ على نضارة بشرتكِ ونظافتها؛ للتخلص من الزيوت والبكتيريا والأتربة التي لم يتم التخلص منها.

لذلك نقدِّم إليكِ غسولًا طبيعيًّا من الطماطم للعناية ببشرتكِ وإعادة نضارتها، تعرَّفي على طريقة تطبيقة معنا وفقًا لموقع «فاشون فوكس».

المكونات وطريقة التطبيق
امزجي ملعقة صغيرة من لب الطماطم، وملعقة صغيرة من الحليب، وملعقة صغيرة من عصير الليمون وامزجيها جيدًا ونظفي بشرتكِ جيدًا بها.

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