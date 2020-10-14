أسباب اسمرار حول الفم وكيفية القضاء عليه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 03:16 مساء

يعد الاسمرار حول الفم أحد أهم مشاكل البشرة التي تواجه الكثير من الفتيات، وتفسد إشراق بشرتهن. ويجد الكثير من البنات والسيدات حلًا سريعًا وسهلًا في المكياج واستخدامه لإخفاء هذا الاسمرار. ولكن هذا ليس حلًا دائمًا وقد تضطرين في بعض الأوقات للاستغناء عن المكياج.

بشرتك هى مرآة لكل ما يحدث في جسدك من الداخل بالإضافة لنظامك اليومي من حيث الوجبات والمشروبات التي تتناولينها ونشاطك البدني أيضًا.

لذلك فأسباب الاسمرار حول الفم هو نتيجة:
- نقص الترطيب، فالجفاف يُعتبر السبب الأول لتغير لون بشرتك وظهور البقع الداكنة حول منطقة الفم. وهذا يحدث نتيجة قلة شرب القدر الكافي من الماء بشكل يومي، فتتعرض شفاهك للجفاف والتقشر وتظهر بقع سوداء حول الفم.
- بالتأكيد تعرفين أن الحديد من أهم المعادن التي يحتاجها جسمك، ولكن زيادة عنصر الحديد في الجسم قد يكون أحد أسباب ظهور اللون الداكن حول الفم.
- وهذه الزيادة تأتي من خلال تناول الشخص كمية كبيرة من الفيتامينات الطبية التي تحتوي على نسبة من الحديد أو تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد، خاصةً إذا كان الشخص يُعاني من مرض داء الأصبغة الدموية وهو الذي يجعل الجسم يمتص كمية أكبر من الحديد.
- بعض الأدوية والمراهم قد يكون لها آثار جانبية تظهرعلى شكل اسمرار منطقة حول الفم.
- إذا كُنتِ تُعانين من الحساسية تجاه مواد مُعينة وقومتِ باستخدامها من خلال بعض منتجات المكياج أوكريمات التفتيح أو حتى معجون الأسنان فيتسبب ذلك في اسمرار حول الفم .
- تغير الهرمونات عند النساء قد تنتج عنه بعض البقع الداكنة حول الفم.
- التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة دون واقي الشمس عدم تقشير تلك المنطقة والعناية بها يؤدي لتراكم الجلد الميت ومن ثَم تتكون طبقة من السواد واللون الداكن وتتعرض بشرتك للجفاف في هذه المنطقة؟.
- نقص الفيتامينات في الجسم وخاصةً فيتامين B-12

المكونات المطلوبة
سكر بني مطحون
حليب زبادي
عصير ليمون
- امزجي المكونات جيدا وافركي بها منطقة حول الفم يوما بعد يوم وسوف تشعرين بالفرق من أول أسبوع.

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