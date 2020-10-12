اختاري الغسول المناسب لنوع بشرتكِ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 02:02 مساء
يجب استخدام الغسول المناسب لنوع بشرتكِ (الإنترنت)

عند تنظيف الوجه وغسله، يجب أن تلجئي إلى غسول الوجه حتى تتخلّصي من الأوساخ العالقة بشكل نهائي.

ويجب عليك ألا تختاري أي منتج عشوائي، بل استخدمي الغسول المناسب لنوع بشرتكِ حتى تحصلي على بشرة نضرة ورطبة، وفق «جمالك».

إن كنتِ صاحبة بشرة دهنية، فالجئي إلى غسول الوجه الغني بأسيد الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد أو الزنك. كما باستطاعتكِ استخدام المنتج المصنوع من الطين أو الفحم، إذ يعملان على تنظيف البشرة الدهنية من الأعماق، ويساعدان على امتصاص الزيوت الزائدة وينقّيان المسامات.

إن كنتِ صاحبة بشرة جافة، فاختاري غسول الوجه الذي يحتوي على مكوّنات ترطّب البشرة الجافة من العمق، مثل حمض الهيالورونيكِ وفيتامين «E».

إن كنتِ صاحبة بشرة مختلطة، فاستخدمي غسول الوجه الذي يأتي على شكل جل «Cleansing Gel»، ما يساعد في ترطيب البشرة والتخلّص من الزيوت الزائدة، وذلك بفضل تركيبته الأساسية التي تحتوي على المياه.

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